Scarpe Lidl esaurite in poche ore in Italia: code e assembramenti nei punti vendita

Sono andate a ruba in tutta Italia le nuove scarpe del Lidl appena messe in vendita nei punti vendita della famosa catena di discount.

Decine le persone che –incuranti di qualsiasi distanziamento sociale– si sono accalcate davanti al punto vendita di Milano prima della sua apertura, nel tentativo di aggiudicarsi perlomeno un paio delle famose sneakers marchio Lidl ricercatissime ovunque in Europa.

Una scena che si è ripetuta in diversi punti vendita nel territorio nazionale. Si tratta infatti della prima volta che la linea di moda “Lidl Fan Collection”, caratterizzata dal fatto di riportare il logo del discount, è stata messa in vendita in Italia e come già accaduto in altri paesi europei, è stato subito un enorme successo e Sold Out quasi immediato.

Le persone che si erano messe in fila davanti al negozio hanno espresso motivazioni diverse per l’acquisto dei capi in vendita, che includevano oltre alle famose scarpe anche ciabatte e magliette. In molti hanno espresso l’intenzione di rivendere i capi acquistati su Internet con un prezzo maggiorato, altre persone hanno invece confermato che sono fan della catena dei discount e vogliono indossare i capi riportanti il marchio. Una donna ha dichiarato di essere tra “in missione” per conto dei figli, con l’ordine di acquistare perlomeno 50 € di merce, mentre un ragazzo ha detto di essere l’unico tra gli amici non impegnato nel lavoro e di essere quindi stato incaricato di acquistare per conto di tutti.

Qualsiasi fosse la motivazione, sta di certo il fatto che la merce sia andata quasi subito esaurita, per il malcontento degli ultimi della fila che sono rimasti a bocca asciutta.

Momenti di tensione si sono vissuti all’interno del punto vendita quando tra gli acquirenti si è diffusa la voce che sarebbe stato imposto il limite di acquisto di un paio di ciabatte e un paio di scarpe a cliente, con tanto di persone pronte a rivolgersi ai Carabinieri invocando il codice di consumo. Tensione che è svanita nel nulla al momento in cui i cassieri hanno fatto un annuncio smentendo queste voci e riportando la calma tra i clienti.

Il prezzo delle famose sneaker gialle, rosse e blu targate Lidl era di 12,99 €, mentre le ciabatte -disponibili in due diversi modelli- erano in vendita a 4,99 €. Concludevano la “Lidl Fan Collection” due magliette a maniche corte , una da uomo ed una donna, al prezzo di 4,99 € caduna.