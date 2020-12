Sbranata da 5 cani lupo di proprietà della figlia: muore una 74enne a Gruagliasco

Una tragedia si è verificata nel pomeriggio del 18 dicembre a Grugliasco, in provincia di Torino, dove una donna di 74 anni è stata sbranata da 5 cani lupo. Secondo quanto riportano i media locali e nazionali, gli animali erano di proprietà della figlia della donna, che al momento dell’incidente non si trovava in casa. L’anziana è stata aggredita improvvisamente dagli animali e per lei non vi è stato nulla da fare. A trovare esanime la donna è stata la stessa figlia non appena è rientrata nell’appartamento. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente e i medici hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita alla 74enne, ma purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi.

Il dramma si è verificato in via Boves 12, nel centro abitato di Grugliasco. Secondo quanto riferisce Torino Today, a dare per primi l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno udito le urla dell’anziana. Intuendo che qualcosa di grave stesse succedendo, i vicini hanno chiamato immediatamente i soccorsi, in particolare i carabinieri della locale stazione e gli agenti della Polizia Locale, che sono intervenuti sul luogo del fatto di cronaca.

Gli animali erano lupi cecoslovacchi

I giornali locali riferiscono che gli animali erano lupi cecoslovacchi. Torino Today informa che la 74enne conosceva bene gli animali e prima d’ora non erano mai verificati episodi del genere. Forse proprio per questo motivo la figlia della vittima si fidava. Di quanto avvenuto è stata informata la proprietaria dei cani, che è accorsa subito nell’abitazione, apprendendo del decesso della madre e dell’avvenuta aggressione. La stessa figlia della 74enne ha provveduto a portare via i cani chiudendoli in auto, questo in modo che non potessero arrecare danno a nessuno. Dopo poco gli animali si sono calmati.

Da quanto si apprende la 74enne portava spesso in giro gli animali, per cui non si capiscono ancora i motivi che hanno portato i cani lupo a questa violenta aggressione. Sul caso sono in corso le indagini delle autorità, che mireranno a stabilire le cause dell’aggressione. L’appartamento in cui è avvenuto il dramma si è verificato al pian terreno dello stabile situato in via Boves 12.

Adesso i cani sono stati trasportati presso l’ospedale Veterinario Universitario di Grugliasco dove saranno sottoposti a tutti gli accertamenti del caso. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori particolari su questo dramma avvenuto in provincia di Torino. Non è la prima volta che nel nostro Paese si verifica un episodio del genere. La notizia ha destato sconcerto in tutta la cittadina piemontese.