Un terribile incidente stradale si è verificato nella serata del 12 aprile a Latina, precisamente in via Epitaffio. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, una Lancia Ypsilon condotta dalla 25enne Maddalena D’Anna si è schiantata contro un albero che si trovava a margine della carreggiata.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, la giovane avrebbe perso il controllo del veicolo. Stava tornando da lavoro Maddalena e si era trasferita dalla sua Acerra (Napoli) nel Lazio per lavorare come operatrice socio sanitaria in una residenza per anziani nella zona dei Lepini. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio.

L’ambulanza del 118 è arrivata in breve tempo sul posto segnalato, ma per la 25enne ormai non vi era più nulla da fare. Erano troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto. I medici non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Il sinistro si è verificato tra l’Appia e la zona di Latina Scalo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

Nessun altro veicolo coinvolto

Gli investigatori fanno sapere che nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente. Secondo le indiscrezioni riportate dai giornali locali e nazionali, pare che la giovane conducente della Ypsilon abbia sbandato anche a causa del maltempo. In queste ultime ore la zona di Latina è stata colpita da abbondanti precipitazioni, che avrebbero reso viscido il manto stradale.

Ad Acerra, paese di cui la vittima era originaria, è stato indetto il lutto cittadino. Maddalena lascia il suo compagno Raffaele (con il quale conviveva nel Lazio) e i suoi genitori, adesso distrutti dal dolore. Chi conosceva la D’Anna riferisce che lei era una ragazza solare e amante del suo lavoro, sempre a contatto con i più deboli, specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria dettata dalla pandemia di Covid-19.

Ogni anno sono molti i giovani che restano coinvolti in incidenti stradali, alcuni dei quali con conseguenze tragiche per i malcapitati. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli sull’incidente avvenuto nella serata del 12 aprile a Latina. Anche i colleghi di Maddalena sono rimasti profondamente sconvolti per quanto avvenuto.