Sbalzata fuori dalla mongolfiera che pilotava, 40enne muore sul colpo

Elisa Agnoletti, una donna originaria di Cesena di 40 anni, è morta oggi dopo essere stata sbalzata fuori dalla mongolfiera della quale si trovava alla guida. Il tragico incidente è avvenuto questa mattina presto a Buonconvento, in provincia di Siena, e sono in corso le indagini per cercare di chiarire la dinamica che ha portato alla morte della donna.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, questa mattina poco dopo le 7 la pilota ha fatto atterrare il mezzo per far scendere i turisti, che Elisa aveva portato a fare un tour aereo della zona, quando all’improvviso la mongolfiera è tornata in aria con la pilota ancora a bordo. Sbalzata fuori dal mezzo fuori controllo, Elisa è precipitata per alcune decine di metri prima di sbattere a terra.

Nonostante l’arrivo di Carabinieri, Vigili del Fuoco e 188 ed elisoccorso Pegaso, è stato inutile l’arrivo dei soccorsi chiamati da una operatrice a bordo di una seconda mongolfiera non coinvolta nell’incidente: Elisa è morta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nella caduta. Sulla sua salma è stata disposta dal PM l’autopsia. Ora l’attenzione è puntata sugli accertamenti in corso per fare luce sulla dinamica che ha portato all’incidente.

Tra le ipotesi della prima ora vagliate dagli investigatori un errore umano, un guasto tecnico alla mongolfiera oppure un imprevedibile ed inatteso evento atmosferico. In queste ore sono in corso gli interrogatori dei turisti, in gran parte stranieri tutti in vacanza presso un resort nelle vicinanze, che erano appena scesi dal mezzo quando l’incidente è avvenuto. Pare che il tour aereo che cooinvolgeva la coinvolgeva che la donna pilotava fosse legalmente organizzato.

La mongolfiera è stata sequestrata per i primi accertamenti, mentre la Ansv, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, ha a sua volta aperto una inchiesta di sicurezza e si è prodigata ad inviare sul luogo dell’incidente un investigatore interno per “svolgere un sopralluogo operativo“, secondo quanto confermato dalla stessa associazione.