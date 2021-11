Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Albisola e Celle Ligure. Una vettura guidata da una 18enne, infatti, ha improvvisamente sbandato e poi si è andata a schiantare contro il muro di una galleria al chilometro 34,900. Per la giovane, Martina Riberti, non vi è stato purtroppo nulla da fare in quanto è morta sul colpo. Con lei viaggiava il cugino di 23 anni, rimasto ferito ma non in pericolo di vita.

Il giovane è stato portato in codice giallo all’ospedale di Savona. Subito dopo il sinistro sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per eseguire i rilievi del caso e le ambulenza del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy. I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere i malcapitati.

Code lunghissime

Il sinistro in questione ha causato anche diversi disagi alla circolazione: lungo il tratto autostradale interessato si sono formate lunghe code, per questo la Polizia Stradale ha consigliato agli automobilisti in transito di uscire ad Albisola e di rientrare a Celle Ligure. I rilievi sono andati avanti per diverso tempo.

Nell’incidente non sono state coinvolte altre vetture. La coda di automobili, secondo quanto riferisce Fanpage, a momenti ha superato anche gli otto chilometri. Fortissimi i rallentamenti dunque, tra l’altro in un orario di punto su una delle strade più trafficate della zona che collega il capoluogo con Savona.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sul sinistro costato la vita a questa povera 18enne. Ogni anno sono molti gli incidenti stradali che si verificano nel nostro Paese, dove a perdere la vita spesso sono giovani ragazzi. Gli accertamenti sul sinistro accaduto sulla A10 proseguono spedite. Non sono state diffuse le generalità del passeggero rimasto ferito.