Savona, si getta nelle acque mosse per salvare dei ragazzi: Davide non ce l’ha fatta

Una tragedia avvenuta poco dopo le 11:30 della giornata di ieri, domenica 30 agosto. Ci troviamo nella provincia di Savona, a Ceriale, dove all’altezza dei Bagni San Sebastiano alcune persone si sono tuffate in acqua nonostante le correnti molto agitate e segnalate dalla bandiera rossa posta dai bagnini. Tra queste persone erano presenti anche dei ragazzini che hanno iniziato ad avere difficoltà a raggiungere la riva, portando il 34enne Davide Aloia a tuffarsi nelle stesse acque mosse per trarli in salvo, ma qualcosa è andato storto.

Il brutto tempo che si è abbattuto nel nostro Paese negli ultimi giorni, ha reso i mari molto agitati, ma nonostante la bandiera rossa issata in una spiaggia libera nella zona limitrofa a dove si trovava il 34enne, alcuni ragazzi hanno scelto comunque di fare il bagno. Il ragazzo ha subito notato la loro difficoltà nel raggiungere nuovamente riva e non solo, ma anche la loro spaventosa e pericolosa vicinanza agli scogli, per questo non ha aspettato un solo secondo in più e si è tuffato in mare per portarli in salvo, ma una volta in acqua non è riuscito più a risalire in superficie.

Alcune persone che hanno assistito alla scena, hanno subito avvertito i bagnini della zona che si sono precipitati a portare in salvo i ragazzi ed il 34enne, ma Davide aveva perso i sensi ancora prima di essere portato a riva. Al giovane è stata praticata la rianimazione in attesa dell’arrivo del 118, che una volta giunto sul posto ha continuato a rianimarlo per circa 20 minuti, per poi constatarne il decesso.

Davide, l’eroe

Non è ancora stato deciso se verrà effettuata l’autopsia sul corpo del 34enne. Stando alle prime informazioni infatti, la causa del decesso è quella di annegamento, ma starà ora al pm della Procura savonese decidere se proseguire con ulteriori indagini.

Nelle ultime ore i social si sono riempiti di messaggi per Davide, considerato da molti un eroe per quel gesto estremo fatto per salvare la vita di sconosciuti. Oltre a Ceriale in provincia di Savona, dove il 34enne viveva nell’ultimo periodo, anche Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, paese d’origine di Davide, piange la perdita del giovane.