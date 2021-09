Una disgrazia si è verificata la scorsa notte a Savona, precisamente all’ospedale San Paolo, dove una giovane mamma di 27 anni è morta dopo aver dato alla luce il suo bambino. Al momento non si sa per quale motivo la donna sia deceduta. Il neonato si trova ricoverato in gravissime condizioni ed è stato trasferito all’ospedale Gasilini di Genova. I sanitari affermano che il bimbo è arrivato con “un quadro di gravissima sofferenza da asfissia perinatale, assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita. E’ intubato e sostenuto da un ventilatore meccanico”.

La prognosi del neonato resta riservata. Nel frattempo il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha appreso con dolore la notizia della morte della giovane mamma, per cui ha chiesto chiarimenti alla stessa Asl. La visita del presidente a Savona è stata annullata in segno di rispetto per la famiglia, che sta vivendo un lutto enorme. “Chiediamo subito chiarezza su quanto accaduto e seguiamo minuto per minuto la situazione clinica del neonato, ricoverato al Gaslini. Siamo molto vicini al dolore della famiglia a cui facciamo le nostre più sentite condoglianze” – così il governatore Toti alla stampa nazionale.

Gravidanza nella norma

Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali pare che la gravidanza della donna si sia svolta nella norma. Lo stato di salute della 27enne si sarebbe aggravato all’improvviso durante il decorso del parto, per cui ne è stato disposto immediatamente il trasferimento nel reparto di rianimazione.

La stessa Asl2 di Savona ha disposto adesso un’indagine interna per capire che cosa sia successo. Dei fatti ne è stata informata puntualmente la locale Procura della Repubblica. I magistrati mantengono il più stretto riserbo sulle indagini. L’intera città di Savona è sotto shock per quanto avvenuto la notte scorsa.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sulla vicenda in questione, che è molto delicata. Per motivi di privacy il nome della 27enne deceduta non è stato reso noto. Non è escluso che possano eseguirsi anche degli esami autoptici sul corpo della paziente venuta tragicamente a mancare.