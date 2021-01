Savona: cani escono dal cortile e aggrediscono una passante a a passeggio con due cagnolini

Il cancello di casa aperto è stata l’occasione, per quattro cani da guardia piuttosto robusti, per uscire dal loro consueto recinto. L’interesse per la loro fuga è stato suscitato da due cagnolini a passeggio con la loro padrona nei pressi del loro cortile. All’abbaiare solito nel vedere i due cagnolini è seguita l’aggressione. Un cane è morto, mentre la donna è rimasta ferita.

Il fatto è accaduto, non più di qualche giorno fa, a Campochiesa, una piccola frazione del comune di Albenga, in provincia di Savona. La donna ha riferito che mentre stava facendo la consueta passeggiata “quattro grossi cani lupoidi si sarebbero precipitati fuori dalla proprietà, senza lasciarle il tempo di cambiare strada” si legge nella pagina lazampa.it de La Stampa online.

La donna avrebbe voluto proteggere se stessa e i suoi amati cagnolini, da lei tenuti al guinzaglio, ma c’è stato solo il tempo di urlare e di chiedere aiuto. In tutti i modi la donna avrebbe cercato di separare i sei cani, ma non è servito a nulla la situazione è precipitata in pochi istanti e la tragedia è stata inevitabile.

I suoi due cagnolini erano troppo piccoli per sopportare l’aggressione dei quattro lupoidi. Uno dei due ha riportato “fratture multiple alle vertebre, emorragie interne e traumi a un polmone” si legge nel sito ivg.it. Nonostante l’intervento di un veterinario, non c’è stato nulla da fare e il cagnolino, dal peso di circa 5 chili, è morto. Difficile spiegare come, il secondo cagnolino, sia riuscito a salvarsi.

Nel tentativo di separare gli animali e di salvare i suoi cagnolini la donna è rimasta coinvolta nell’aggressione. Portata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona i medici hanno rilevato diverse ferite causate dai quattro grossi lupoidi. La donna ha una spalla slogata, ferite da morso a una mano e una prognosi di 14 giorni.