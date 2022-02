C’è una svolta, purtroppo tragica, circa la scomparsa del noto cantautore sassarese, Gavinuccio Canu, scomparso in Sardegna l’8 febbraio scorso. Da quel giorno i soccorritori e i famigliari non hanno smesso di cercarlo. Erano accese le speranze di poterlo ritrovare in vita, ma queste si sono spente nella giornata di ieri quando i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Sassari hanno indivuato il corpo di Canu nella zona di Piandanna, vicino piazzale Giovanni Falcone.

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto non lontano dall’Agenzia delle Entrate. I “caschi rossi” sono stati impegnati assieme a famigliari e amici per cercare lo scomparso. Canu è stato trovato senza vita a poca distanza dal luogo in cui era stato visto l’ultima volta: il corpo giaceva nascosto tra i rovi. In questi giorni le ricerche sono andate avanti in maniera insistente, anche con l’utilizzo dei droni, che hanno sorvolato le aree interessate dalle ricerche.

Indagini in corso

Al momento sono in corso le indagini su questo delicato caso di cronaca. Sul posto ieri sono intervenuti gli agenti della Questura di Sassari, a cui sono state affidate le indagini. Gli inquirenti vogliono capire come e perchè sia morto Gavinuccio Canu. Il 56enne era molto conosciuto in tutto il capoluogo sardo.

Della sua scomparsa si era occupata anche la trasmissione “Chi l’ha Visto?” Nella sua stanza dove lui passava delle ore a comporre i suoi brani e a dare sfogo alla sua passione per la musica dall’8 febbraio è rimasto tutti intatto. Il papà Pietro e la sorella Isabella si sarebbero aspettati una lettera di addio o un arrivederci, ma pare che Canu non abbia lasciato niente di tutto ciò.

“Sia che abbia fatto una stupidaggine o che si sia voluto prendere una pausa e allontanarsi volontariamente penso che ci avrebbe scritto un messaggio. A meno che non ce l’abbia con sé in tasca, ma mi sembra così strano che non abbia voluto dedicare un saluto, o spiegare le cose al padre” – così aveva detto la sorella nelle scorse ore alla stampa.