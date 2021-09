Una terribile tragedia famigliare si è verificata nella giornata di ieri a Sennori, in provincia di Sassari, dove un uomo ha tentato di uccidere la moglie con un’arma, non si capisce ancora quale, per poi impiccarsi e togliersi volontariamente la vita in casa. A chiamare i soccorsi sarebbe stata la stessa moglie. Quando i sanitari del 118 sono arrivati la donna era già gravemente ferita e adesso si trova ricoverata in gravissime condizioni in Terapia Intensiva presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, che adesso coordinano le indagini insieme al Comando Provinciale. La 41enne aveva numerose ferite al volto e su varie parti del corpo. Poco distante i soccorritori hanno trovato il corpo dell’uomo ormai senza vita. La prognosi della donna resta per il momento riservata. Sulla vicenda indagano anche i carabinieri di Porto Torres. Sarà fondamentale la testimonianza della donna per poter cercare di ricostruire l’accaduto.

Cittadina sotto shock

Al momento non è chiaro quale sia il movente del folle gesto messo in atto dall’uomo. Lui potrebbe aver colpito la signora con un’arma da taglio, anche se, dobbiamo precisare, su questo ci sono ancora in corso le relative indagini da parte degli inquirenti. Come già detto le ferite della 41enne erano molto gravi.

Per motivi di privacy le generalità della vittima e quelle della moglie non sono state rese note, questo anche per la delicatezza della vicenda e per proteggere l’identità dei suoi famigliari. La tragedia siè consumata nella casa dove i due vivevano insieme. Sotto shock il piccolo comune di Sennori.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto nel sassaere nella giornata di ieri. Gli inquirenti stanno scavando a fondo nella vita della coppia. I carabinieri sono intervenuti subito dopo la chiamata al 118. Sul caso non ci resta quindi che attendere ulteriori riscontri investigativi.