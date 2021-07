Quella che arriva dalla Sardegna, e precisamente da Sassari, è una notizia che sta facendo discutere l’opinione pubblica. Infatti, secondo quanto riferiscono le autorità sanitarie, un ex infermiere completamente vaccinato contro il Covid-19 è stato ricoverato in ospedale proprio per aver contratto l’infezione da coronavirus Sars-CoV-2. La responsabile del contagio sarebbe proprio la variante “Delta”, ormai molto diffusa anche nel nostro Paese.

Il paziente si era recato in Sardegna per una vacanza. Ad un certo punto ha cominciato ad avvertire i sintomi della malattia, per cui si è sottoposto al tampone, risultando positivo. A questo punto si è deciso per il ricovero nel Reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Sassari. Le sue condizioni di salute vengono costantemente monitorate. Non si sa precisamente dove il paziente abbia contratto il Covid-19. Le autorità hanno cominciato ad effettuare il contact tracing per isolare i suoi contatti stretti.

Altri due casi simili

Secondo quanto riferisce il quotidiano Unione Sarda, nella giornata del 20 luglio in Sardegna si sono verificati altri due casi simili. Due persone risultate positive al Covid avevano effettuato entrambe le dosi del vaccino, ma hanno contratto lo stesso la malattia in forma sintomatica. Il contagio, anche in questo caso, sarebbe stato causato dalla variante “Delta”.

Bisogna precisare, questo per dovere di informazione, che gli esperti hanno già precisato che vaccinarsi non esclude il rischio di contrarre la malattia Covid-19. I vaccinati, molto spesso, non finiscono in ospedale e hanno quasi sempre sintomi lievissimi o risultano completamente asintomatici.

In queste ore a Brindisi, in Puglia quindi, due pazienti di 80 anni sono stati ricoverati nel Reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Antonio Perrino con i sintomi della malattia. Anche loro erano completamente vaccinati. Le autorità ricordano che la vaccinazione è l’unica arma necessaria che abbiamo, al momento, per poter uscire dall’emergenza sanitaria che sta attanagliando il mondo intero.