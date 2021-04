Ennesimo episodio di violenza sulle donne, ennesimo tentato omicidio, avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17, in un appartamento al terzo piano, in via Asproni, a Sassari, dove un architetto 58enne, dopo una lite, ha aggredito la moglie di 48 anni, psichiatra. accoltellandola alla gola con un taglierino da pacchi.Il terribile tentativo di omicidio si è consumato davanti agli occhi della figlia della coppia, una ragazza 16enne.

L’uomo, dopo l’aggressione, avrebbe tentato di tagliarsi i polsi. È stata proprio la figlia a salvare la vita alla madre, urlando a squarciagola affinchè i vicini la sentissero e chiamando, successivamente, i medici del 118 e ed il 112. La ragazzina ha assistito la madre, gravemente ferita, sino all’arrivo dei soccorsi. La 48enne, in ospedale per accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita, mentre l’uomo è stato accompagnato in caserma per l’interrogatorio sulla dinamica dei fatti.

La ricostruzione dell’accaduto

Le urla disperate della 16enne sono servite ad avere un intervento immediato dei vicini di casa, tra i quali i gestori di un bar, poco lontano dall’abitazione dove si è consumato l’accoltellamento, che hanno subito disarmato l’uomo dal taglierino servito per l’aggressione della moglie e per tentare di tagliarsi le vene, favorendo, così facendo, l’intervento delle forze dell’ordine.

Per chiarire cosa sia accaduto nell’abitazione dei coniugi, sono stati interrogati i vicini di casa, intervenuti sul luogo del tentato omicidio e sono immediatamente scattate le indagini da parte dei carabinieri della Sezione operativa di Sassari. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato la lite, culminata con l’accoltellamento.

I racconti dei testimoni

Dal sito sassarioggi.it si apprende che Max Turrini, fotografo al primo piano dell’appartamento, avrebbe bussato alla porta dei due coniugi, trovando la donna ferita al collo, per fortuna senza lesioni di parti vitali e la figlia in accappatoio, che si sono rifugiate nel suo studio, mentre l’uomo è rimasto fermo, con le braccia lungo i fianchi, inebetito.

A prestare soccorso anche i proprietari del Touch, un locale a pochi metri dalla palazzina, che hanno sentito le urla della 16enne mentre stavano cambiando le telecamere del ristorante. L’aggressore ha prima tentato di gettarsi dalla finestra, gridando “Mi ammazzo” e poi sarebbe stato convinto dai testimoni a desistere dal tagliarsi le vene.