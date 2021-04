Sardegna, imprenditore festeggia 81esimo compleanno: contrae Covid e muore

Carlo Monni, noto imprenditore sardo di Pula, approfittando dell’ultimo giorno di zona bianca, “forte” di aver ricevuto la sua prima dose di vaccino pochi giorni prima, ha deciso di festeggiare il suo 81esimo compleanno con parenti e amici in un ristorante di Capoterra.

Ma proprio quel momento di convivialità gli è stato, a distanza di alcuni giorni, fatale: in quella serata, infatti, ha contratto il Covid e martedì, a distanza di 2 settimane, è deceduto in un letto dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Altri 43 clienti del ristorante positivi al Covid

Secondo quanto riportato da diversi quotidiani sardi, l’81enne si sarebbe ammalato proprio nel corso della sua festa di compleanno, alla quale avevano preso parte una quindicina di amici e parenti. Come riferisce il quotidiano L’Unione Sarda, l’uomo ha iniziato ad accusare i primi sintomi del virus da lì a poco.

Prima la tosse, poi la febbre, fino a che il suo quadro clinico non ha iniziato a complicarsi, con l’insorgere di difficoltà respiratorie, una grave polmonite e la necessità del ricovero, finito, come sappiamo, in tragedia, culminato con il decesso dell’imprenditore. A pochi giorni di distanza da quella serata, l’ATS, accertata la positività al Covid tra i clienti del ristorante e ricostruiti i tracciamenti, ha dichiarato che i contagiati, in quella serata, sono stati ben 43, alcuni finiti in rianimazione, per fortuna senza essere in fin di vita.

La costa sud-occidentale dell’isola ha dovuto fare i conti con le misure restrittive imposte dalla zona rossa prima ancora egli altri comuni sardi. Il primo paese a finire in lockdown, nelle scorse settimane, è stato Sarroch, seguito da Villa San Pietro, Pula e Capoterra…4 paesi in cui i sindaci hanno firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole e imposto ulteriori misure restrittive per arginare i contagi. I 4 sindaci hanno lanciato continui appelli, invitando tutti al rispetto delle regole.