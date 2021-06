La piccola Raffaella ha terminato le cure oncologiche presso l’ospedale Santobono Pausillipon di Napoli ed il suo video, quello in cui si lascia andare ad un balletto sulle note di Jerusalema, una delle canzoni più gettonate dell’estate, sta facendo il giro del web.

Un video toccante in cui si vede la piccola, tra gli applausi del personale medico e dei sanitari, esprimere tutta la sua felicità per la fine delle dolorose cure oncologiche e per la rimozione del PICC, il catetere centrale ad inserimento periferico, ossia il tubicino che serve ad iniettare i medicinali chemioterapici al paziente.

La gioia del personale medico

La rimozione del PICC, ci dicono i medici del Santobono, segna un traguardo importante, rappresentanfo il momento finale delle terapie oncologiche. Raffaella, con la sua incredibile allegria e la sua travolgente vitalità, seppur con la sua tenera età, ha regalato un grande insegnamento: quello che con un sorriso sulle labbra si può superare anche l’ostacolo più difficile e doloroso.

L’ospedale le scrive: “Sei una forza della natura e ti auguriamo di restare esattamente la persona speciale e meravigliosa che sei. Ti vogliamo bene”. Il video con la performance impeccabile della bravissima ballerina è diventato, in brevissimo tempo, virale ed in esso di vede la piccola danzare tra i palloncini, circondata da tutto lo staff. Si tratta di uno di quei video che ci regalano un motivo in più per sorridere e per riflettere sulle cose che, per davvero, contano nella vita, specie in questo pericolo particolarmente delicato, segnato dalla pandemia.

Una bambina così piccola, anche il mese scorso, è riuscita, in un altro video, a intrattenere i pazienti con la sua vivacità. Sulla pagina del nosocomio si legge che Raffaella, ricoverata nel Centro Trapianti del Santobono Pausillipoin non ha mai perso la sua voglia di ballare e cantare, insegnandoci il vero valore della vita e quanto sia possibile trovare la bellezza in ogni situazione e in ogni luogo, anche nel più brutto.