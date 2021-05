Fisico integro, doppiamente vaccinato, Condino Quandel di Santo Stefano, ha festeggiato i suoi primi 100 anni e come avrebbe potuto trascorrere il suo centenario? Spaccando la legna, il suo hobby preferito. Prima, quando era più giovane, tagliava la legna nei boschi e la trasportava prima con la lioda e il carro trainato dal cavallo, poi con il trattore, che ha guidato fino ad alcuni anni fa.

Il suo passatempo, oggi, è rimasto sempre quello: spaccare la legna in pezzi regolari e accatastarla. Se per molti anziani i mesi del lockdown sono stati duri, per Condino, forse, lo sono stati meno, grazie al suo bel caratterino con cui si spostava a pochi metri da casa, trasgredendo, se così possiamo dire, il divieto di uscire.

I passatempi di Condino

Infondo nonno Condino è sempre stato dinamico, attivo, intraprendente; frequentando quotidianamente il Bar Piave per partitelle a carte con i suoi amici e trascorrendo il resto della giornata accanto all’adorabile moglie Lisetta, con cui è sposato da 64 anni. Lei per amore scelse di trasferirsi dall’Alpe di Siusi a Santo Stefano e dalla loro meravigliosa storia nacquero due figlie: Rosanna, infermiera, che si prende cura dei loro acciacchi tipici dell’età, e Silvana che assiste anch’essa i suoi genitori.

Quest’anno Condino ha festeggiato il suo 100esimo compleanno con i 3 nipoti, figli di Silvana; Lorenzo, Stefano e Alice che, a causa delle giuste precauzioni anti-contagio, essendo tutta la vallata del Comelico e, in particolare, Santo Stefano, zona rossa per via dell’alto numero dei contagi, non hanno potuto andare a far visita prima ai loro nonni.

Condino non si è mai perso d’animo durante il lockdown, trascorrendo i mesi a sfogliare libri e giornali, a far parole crociate o a giocare a carte con la sua Lisetta o con le sue amatissime figlie. In occasione dei suoi primi 100 anni gli sono arrivati gli auguri di tutta la comunità e dell’amministrazione comunale.