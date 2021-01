San Giovanni Rotondo: morto Padre Marciano, l’ultimo frate vissuto con San Pio

Cosa ne pensa l’autore

Katia Lenti - Commozione e dolore per la perdita dell'ultimo frate vivente, custode dell'eredità di San Pio. Non posso che ringraziarlo, in quanto devota al Frate di Pietrelcina, per aver fatto conoscere a tutti la vita e le opere, oltre che la spiritualità, del Santo. Riposa in pace Padre Marciano e che il paradiso elimini ogni tua sofferenza terrena.