San Gennaro: il sangue non si è sciolto, presagio di sventura.

Il miracolo di dicembre del 2020 non è ancora avvenuto: alle 9 di mattina nella cappella San Gennaro monsignor De Gregorio è andato a prelevare l’ampolla con il sangue del santo ma si è accorto che questo appariva solido e non si è sciolto neanche durante la celebrazione organizzata con i pochi fedeli ammessi nella chiesa per le restrinzioni del Covid-19.

L’ampolla è stata riposta nella cappella alle 12 e alle 18:30 verrà celebrata la messa con la speranza che questa volta il miracolo sia riuscito, essendo questo un simbolo di sventura per la città secondo la tradizione religiosa e culturale.

Il 2020 è stato considerato l’anno peggiore degli ultimi tempi e sicuramente per una città e per tutta la comunità cristiana e laica, visto che questo è definito miracolo laico perchè si trova nella cappella di una congregazione laica, si tratta di un altro momento di sconforto e secondo alcuni anche di terrore per, appunto, la credenza che questo possa portare altri momenti di sfortuna per la città e tutti i napoletani.

Si tratta del ” miracolo laico”, un evvenimento del 16 dicembre 1631 nel quale, dopo una grande eruzione del Vesuvio che stava arrivando alle porte di Napoli i cittadini hanno iniziato a chiedere aiuto a San Gennaro portando in processione le ampolle con il sangue del patrono al ponte dei Granili, oggi ponte della Maddalenacontinua.

E proprio in quel momento, secondo i racconti, l’avanzare della lava si è placato e ha fatto nascere il rito del sangue di san Gennaro come buon auspicio per la città di Napoli a cui è particolarmente devota.

Oggi, i cittadini presenti alla messa e i sacerdoti sono rimasti storditi dalla visione del mancato miracolo e sperano di poter vederlo nella giornata di oggi, la terza volta che viene mostrato in un anno come da tradizione.