San Francesco predica agli uccelli: una foto lo ritrae tra le nuvole

A pochi giorni dalla festa di San Francesco, che come ogni anno si celebrerà il 4 ottobre, un’immagine del Santo d’Assisi cattura il web. È una figura dai contorni noti, anche se questa volta non è riprodotta in una parete della Basilica o in un santino, ma direttamente lassù, nel cielo.

Martedì sera, appena qualche giorno fa, ad Assisi, città natale di Francesco, le nuvole si sono composte in maniera tale da copiare un’immagine nota: San Francesco, con tanto di cappuccio e cingolo, si avvicina agli uccelli e parla con loro. “Non sembra San Francesco che predica agli uccelli?” chiedono i frati ai loro amici e follower di Facebook e Instagram. Immediate le reazioni.

Lo scatto singolare

L’immagine è stata scattata da Christopher Wentworth, un fotografo americano che risiede ad Assisi. I frati del Sacro Convento, visto lo scatto e riconoscendo nella nuvola immortalata la scena famosa di San Francesco che predica agli uccelli, dipinto di Giotto nella Basilica Superiore, hanno immediatamente chiesto se lo potevano condividere nei loro canali social.

Grazie alla concessione del fotografo Christopher Wentworth, la foto è stata pubblicata nel web dove fin da subito ha riscosso un enorme successo secondo quanto scrive e testimonia la Sala Stampa del Sacro Convento d’Assisi. In meno di 30 minuti, su Facebook “ha raggiunto 45 mila persone ottenendo 2.500 mi piace, 200 commenti e 400 condivisioni“, si legge nel sito sanfrancescopatronoditalia.it, mentre “su Instagram ha raggiunto 16.000 persone, con 2.236 mi piace, 173 commenti e 81 salvataggi tra i preferiti”.

L’attenzione di San Francesco per il creato lo ha reso capace di entrare in dialogo con la natura; il Santo parlava con il lupo, con le cicale, con i pesci e anche le anatre gli obbedivano. Si racconta che un giorno Francesco si mise a predicare agli uccelli e questi si fermarono ad ascoltarlo. Poi li benedisse e solo allora questi tornarono a volare.