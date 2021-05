Una tragedia si è verificata questa mattina a San Felice Circeo, in provincia di Latina, dove un 65enne si è sparato un colpo di pistola mentre le autorità erano intervenute per sfrattarlo dalla sua abitazione. Tutto è accaduto intorno alle 11:00, in via Roma, una strada che conduce nel centro storico. Nessuno avrebbe mai pensato di trovarsi davanti ad una situazione del genere. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, l’uomo ha rivolto l’arma contro se stesso e ha fatto fuoco.

Al momento l’identità della vittima non è stata resa nota, questo per motivi di privacy. Immediatamente sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Erano troppo gravi le ferite riportate. Un gesto estremo quello commesso dal 65enne, sul quale adesso si sta indagando, anche per cercare di capire i motivi che lo hanno spinto a fare una cosa simile. Sono rimasti sotto choc le persone presenti sul posto.

Il sindaco: “Notizia mi lascia sgomento”

“La notizia mi ha lasciato sgomento. Il dispiacere è enorme. Ho immediatamente allertato i servizi sociali ma non risultano segnalazioni di questo caso all’assistenza sociale” – così commenta incredulo il sindaco di San Felice Circeo, Giuseppe Schiboni. Sono anche ignoti al momenti i motivi che hanno portato al precipitar della situazione.

Sul posto, nei momenti immediatamente successivi al fatto di cronaca, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, in modo da eseguire i rilievi del caso. La notizia del dramma si è sparsa in breve tempo in tutta la cittadina laziale e nel resto della provincia di Latina. Gli abitanti sono sgomenti.

Sempre secondo quanto riferiscono i media nazionali, lo sfratto pare fosse stato concordato. Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori particolari su questa tragedia avvenuta nella mattinata di oggi. Sul caso proseguiranno le indagini delle forze dell’ordine e delle autorità.