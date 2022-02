San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno piange, in queste ore, la prematura scomparsa di una sua piccola concittadina, Emma Di Carlantonio, di appena 2 anni e mezzo.

La bimba è deceduta poche ore dopo il trasferimento all’ospedale Salesi di Ancona, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico, lasciando letteralmente sotto choc tutta la comunità.

La ricostruzione della tragedia

Alle 20:00 di giovedì, i genitori, preoccupati per la febbre che diventava sempre pià alta e per il peggioramento delle condizioni della loro bambina, senza riuscire a tenere sotto controllo il suo malessere, hanno deciso di correre al pronto soccorso dell‘ospedale di Civitanova. Da qui, a causa del peggioramento dello stato di salute di Emma nel corso degli accertamenti clinici, si è optato per l’immediato trasferimento d’urgenza ad Ancora dove la piccola è deceduta senza che i medici potessero far nulla per salvarle la vita.

La prima ipotesi fatta dai medici ai parenti è che possa essersi trattato di una forma di leucemia fulminante. Secondo il bollettino dei vertici dell’ospedale all’1,30 la piccola ha avuto il primo arresto cardio circolatorio, superato dopo le manovre rianimatorie, alle 3 è arrivato il secondo arresto cardiaco che la piccola non è riuscita a superare, nonostante 50 minuti di manovre rianimatorie. Alle 4,15 Emma è stata dichiarata morta, lasciando nella più profonda disperazione la mamma Sofia e il padre Matteo Di Carlantonio, che hanno chiesto l’effettuazione dell’autopsia sul corpicino della loro figlia.

Sofia Paolini, madre di Emma, ha voluto scrivere un toccante post su Facebook: “L’amore più grande della mia vita. Amore mio te ne sei andata, spero di essere stata una mamma brava, giocherellona e pazza come lo eri tu. Ti amo vita mia, come faccio adesso senza di te. La tua mamma per sempre”, mentre la zia Patrizia ha così commentato la morte della nipotina: “Una tragedia che ci ha lasciati increduli. Emma era una bambina sempre allegra, sorridente, vivace, che voleva stare continuamente in giro. Non posso credere che adesso non c’è più“.

Appresa la notizia, i colleghi della mamma Sofia Paolini, del supermercato Conad di San Benedetto, hanno espresso il loro cordoglio ai familiari:“Che il ricordo di te possa ispirare in tutti noi amore, spontaneità e purezza”.Sarà l’autopsia a dover chiarire le cause del decesso. La famiglia di Emma è molto conosciuta in Riviera, soprattutto nell’ambiente marinaro per la parentela con i Prichiò, e la comunità è sprofondata in un immenso dolore.