Samantha Cristoforetti, commenti sessisti per i suoi capelli: “una donna non si presenta così”

Nelle scorse ore l’astronauta Samantha Cristoforetti ha raggiunto un importante traguardo: è diventata infatti la prima donna a guidare la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La Cristoforetti succede al comando della stazione al posto del cosmonauta russo, Oleg Artemyev. Un momento molto importante, significativo, visto quello che sta succedendo sul pianeta, con l’Occidente che è entrato in contrasto con la Russia dopo che quest’ultima ha invaso l’Ucraina scatenando la guerra.

Samantha si trova nello spazio dal 27 aprile scorso. Ovviamente nello spazio, come si sa, c’è assenza di gravità, quindi anche nella Stazione Spaziale. In questi mesi la Cristoforetti ha svolto le attività previste quotidiniamente sulla ISS, contemporaneamente anche il suo corpo è cambiato con i capelli che sono cresciuti.

Commenti sessisti per i capelli

Nonostante Samantha Cristoforetti sia una donna ben voluta dalla stragrande maggioranza delle persone, questo in quanto è una delle personalità più importanti per quanto riguarda l’esplorazione dello spazio, non mancano come sempre gli haters che sono pronti a scagliarsi contro di lei. E tutto è successo per i suoi capelli.

Lo storico ed esperto in esplorazione spaziale, Adrian Fartdare, ha raccolto una serie di commenti che hanno riguardato l’aspetto dei capelli di Samantha Cristoforetti durante la cerimonia in cui ha cominciato ad essere la prima comandante donna europea della ISS. “Quanta lacca, eh?” – così ha scritto un utente.

Poi però sono arrivati commenti ben peggiori. “Vergognati, sei un astronauta scienziato (sic). Non un pagliaccio. Una donna non si presenta così” – questo un altro dei commenti riportati anche dalla testata giornalistica Fanpage. Alcuni utenti addirittura sono andati direttamente sul personale: “sei pessima. Manco la mamma sai fare”. Una cattiveria gratuita che veramente si stena a capire. “Continuo a pensare che di mezzo c’è molto anche la continua retorica di ruoli di genere e apparenze e che la serietà viene da come ti presenti etc. Questo vale in modi diversi per tutti i generi ed è una cosa che potremo affrontare meglio” – queste le parole di Fartdare.