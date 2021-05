Quella che arriva da Salerno è una notizia che ha davvero dell’incredibile. Uno studente universitario di 20 anni, che stava frequentando la lezione in Dad, ha pensato di fare uno scherzo di pessimo gusto a professore e compagni. La vicenda è raccontata dalla testata giornalistica Open. Secondo quanto riporta il quotidiano online, all’improvviso un soggetto incappucciato è entrato nella stanza dove si trovava il ragazzo e ha finto di colpire il 20enne con il calcio di una pistola.

A questo punto il ragazzo è sparito dallo schermo. Temendo stesse succedendo qualcosa di brutto, il professore ha immediatamente chiamato i carabinieri di Roma, in quanto lui si trovava proprio nella Capitale. I militari romani hanno quindi girato la richiesta di aiuto ai colleghi salernitani, che in pochissimi minuti sono giunti sul posto. Ma quando sono arrivati sul luogo di quello che doveva essere un omicidio, hanno trovato il ragazzo sano e salvo.

Studente denunciato

I militari hanno chiesto quindi se fosse lui la persona che era stata immortalata nel video. Una volta identificato, i militari si sono fatti spiegare dal giovane che cosa fosse accaduto realmente. Il 20enne ha spiegato che si era trattato soltanto di uno scherzo: “volevo spaventare quelli del mio corso” – così ha detto lo studente davanti ai militari. Il giovane non si è reso forse conto di aver commesso un reato di natura penale, e per questo è stato denunciato per procurato allarme.

Simulare un omicidio, ma anche diffondere notizie potenzialmente pericolose non veritiere, è un gesto che può infatti costare davvero caro. Per motivi di privacy le generalità dello studente non sono state rese note. Lo scherzo quindi è finito davvero male e adesso il giovane dovrà dare spiegazioni anche ai suoi genitori.

Sul caso non è escluso che si possano conoscere ulteriori particolari nelle prossime ore, o nei prossimi giorni. I carabinieri stanno continuando ad indagare per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Dopo aver saputo che si è trattato di uno scherzo, anche se di pessimo gusto, le lezioni in Dad sono poi continuate tranquillamente.