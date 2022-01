Tragedia nel pomeriggio di ieri 17 gennaio a Campilongo, località situata nei pressi di Eboli, in provincia di Salerno. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, un uomo di 66 anni è morto mentre aveva un rapporto intimo con una donna, una squillo, con la quale aveva deciso di appartarsi lungo la litoranea. Tutto sembrava procedere secondo i piani, quando l’improvviso malore dell’uomo ha fatto si che un momento di intimità si trasformasse in un dramma.

Il 66enne era originario della provincia di Avellino. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma purtroppo per l’anziano non vi era più nulla da fare. Sarebbe morto quasi all’istante. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo senza successo. A stronacarlo è stato un infarto. Vista la delicatezza della vicenda le generalità della vittima non sono state rese note. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione guidati dal capitano Emanuele Tanzilli.

Indagini in corso

Al momento sono in corso le relative indagini per poter capire quanto accaduto, ma anche le cause per cui il 66enne sia morto. Sembra comunque chiaro che si sia trattato di una disgrazia improvvisa. L’uomo morto era residente a Montoro, nell’avellinese appunto: la notizia si è sparsa in breve tempo nella cittadina campana.

Saranno gli investigatori a stabilire che cosa sia accaduto ieri pomeriggio a Campilongo. Il 66enne aveva scelto una zona appartata per poter trascorrere il momento di intimità con la donna. La notizia è stata riportata da diversi giornali. Sul caso si attendono ulteriori riscontri nelle prossime ore.

Tra l’altro non è il primo episodio del genere che accade nel mondo. Ogni tanto capita che alcune persone perdano la vita mentre hanno rapporti intimi. Basti pensare a quanto accaduto lo scorso anno in Brasile, dove una 18enne ebbe un malore subito dopo aver avuto un rapporto con il marito. La giovane era mamma di una bambina e morì sotto la doccia.