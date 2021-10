Il diploma superiore conseguito senza studiare ma pagando fino a 2500 euro per ottenere l’agognata pergamena, anche se fasulla, al pari degli studenti che, invece, hanno realmente sudato per 5 anni sui libri.

Ma non è tutto, perchè con quel titolo fasullo in tasca hanno anche vinto i concorsi pubblici, superando gli altri concorrenti onesti. Peccato che siano stati smascherati dai carabinieri che hanno scoperto una vera e propria fabbrica di titoli di studio falsi in provincia di Salerno.

L’accaduto

La truffa si è consumata all’interno di un istituto scolastico del Cilento. Proprio qui sono stati sfornati oltre 400 diplomi di maturità falsificati, con tanto di pergamene taroccate, incongruenze tra registri e titoli. Ora che il tutto è stato smascherato, sono 554 gli indagati a vario titolo che rispondono dai reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Le indagini sui falsi diplomi, condotte dalla Procura di Vallo della Lucania e affidate ai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria e alle Compagnie di Vallo della Lucania e di Agropoli, hanno richiesto oltre 1 anno di ricerche. I truffatori si sono traditi da soli. L’Ufficio scolastico regionale si è accorto che alcuni docenti, per l’assunzione in ruolo nel 2018, avevano presentato dei titoli di studio molto vecchi, che non avevano mai presentato in nessun concorso precedente.

I finti diplomi hanno permesso a numerosi indagati, residenti su tutto il territorio nazionale, di vincere concorsi in ambito scolastico, con un danno per la pubblica amministrazione che ammonta a ben oltre 7,5 milioni di euro. Il costo, per ciascun titolo falsificato, poteva aggirarsi dai 1000 ai 2500 euro. Diversi i titoli falsi rilasciati dalla scuola tra diplomi di grado preparatorio, diplomi di specializzazione polivalente e diplomi di qualifica professionale.