Salerno, pugnala al cuore l’ex: fermato 64enne con precedenti per stalking

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 22 aprile, un uomo di 64 anni ha pugnalato al cuore la donna con cui aveva avuto una relazione extraconiugale durata per cinque anni; l’uomo ha agito spinto dalla gelosia dopo averla vista in compagnia di un altro uomo.

Il 64enne, infermiere originario di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, fermato successivamente dai carabinieri aveva precedenti per stalking.

Aggressione il giorno di Pasquetta

Ci troviamo a Salerno, nella zona orientale in via Generale Clark. La vittima è una 38enne originaria della Romania che per cinque anni ha avuto una relazione extraconiugale con un uomo di 64 anni salernitano, infermiere del posto.

La tragedia si è consumata verso le 18.30 della giornata di ieri quando la 38enne era in compagnia del suo nuovo compagno; non sapeva che già da tempo il suo aggressore li stava seguendo. Quando la coppia ha iniziato a scambiarsi effusioni d’affetto dentro la macchina, il 64enne si è avvicinato al veicolo; dopo aver aperto la portiera del lato del passeggero ha iniziato a colpire l’ex amante con una lama da macellaio lunga 35 cm. Uno dei colpi ha reciso l’aorta addominale della donna. Ricoverata all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove i medici stanno tentando l’impossibile per salvarle la vita. le sue condizioni sono disperate.

L’aggressore, dopo l’accaduto, è stato fermato dai carabinieri che hanno poi scoperto i suoi precedenti per stalking.