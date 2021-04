A Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, la polizia municipale ha sanzionato circa 40 persone per violazione delle norme anti-contagio previste per la lotta alla pandemia.

Tutte hanno partecipato al compleanno di un bimbo che compiva 1 anno, nel giardino dell’appartamento dove il piccolo viveva con i suoi genitori e dove, per l’occasione, nel giardino era stata montata una struttura appositamente coperta.

Il compleanno in zona rossa

La festa si è tenuta domenica 18 aprile, in una Campania in piena zona rossa e tutte le immagini scattate nel corso del compleanno sono state celermente diffuse dagli invitati al compleanno, compreso il padre del piccolo festeggiato, su Facebook. I post sono stati immediatamente segnalati alla Polizia Municipale, diretta dal Maggiore Natale Carotenuto e sono scattate le indagini su quel party clandestino. Grazie ad un accurato lavoro, dai nomi dei profili di coloro che postavano le foto, si è potuti risalire alla proprietaria dell’appartamento, in località Santa Maria Venere, rintracciando tutti i presenti alla festa di compleanno, 10 bambini e 40 adulti.

Proprio per questi 40 adulti, consapevoli di aver violato le disposizioni anti-Covid, sono scattate multe di 400 euro a testa, per un totale di 16 mila euro di sanzioni. Come sappiamo, la sanzione viene ridotta a 240 euro se pagata entro 5 giorni dalla contestazione. La sanzione è scattata non solo per gli invitati ma anche per i titolari della ditta che si è occupata dell’allestimento del giardino, realizzando una struttura coperta con tavolini e sedie.

La gioia di una prima festa di compleanno si è subito trasformata in tristezza per le sanzioni scattate per aver violato le disposizioni contenute nel Decreto Legge, volte a prevenire la diffusione del Covid. La gioia di voler condividere, nell’immediatezza, col popolo social tutti i festeggiamenti svolti in giardino, è stata pagata a caro prezzo.