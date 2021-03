Ennesima famiglia stroncata dal virus, questa volta nel comune di Bellizzi, nel Salernitano. Qui il virus, nel giro di una settimana, ha strappato all’affetto dei loro cari una coppia di coniugi molto amata.

Le vittime sono Raffaele De Sio, 69 anni, e sua moglie, anche lei 69enne, Maria Rosaria Di Lieto, deceduta oggi, 5 marzo 2021, all’ospedale San Giovanni Di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per complicazioni legate al Sars-CoV-2, proprio come è accaduto al marito, morto solo 7 giorni fa.

I messaggi di cordoglio per i coniugi

Raffaele, stimato sindacalista della CGIL, aveva contratto l’infezione un mese ma ma, l’aggravamento del suo quadro clinico ed il peggioramento della sintomatologia, dopo le iniziali cure all’ospedale di Battipaglia, lo hanno portato al ricovero all’ospedale di Agropoli. Purtroppo, per complicanze, l’uomo non ce l’ha fatta. Il Sindaco di Bellizzi, Domenico Volpe, ha voluto ricordare i due coniugi come una coppia affiatata che è rimasta unita anche nell’aldilà, dichiarando di essere profondamente triste per la notizia appresa. Complice la variante inglese, i contagi continuano ad aumentare in tutta la provincia e, in generale, nella Campania che, da zona arancione rischia di diventare zona rossa .

Mentre i contagi e i decessi sono in aumento nel territorio, il sindaco, su Facebook, ha scritto un post, dedicato a Raffaele De Sio: “Abbiamo perso un caro amico”, esprimendo tutta la sua vicinanza ai familiari che hanno perso un proprio caro. In molti, sottolinea il primo cittadino di Bellizzi, non hanno neppure potuto dare il loro ultimo saluto ed esprimere il proprio affetto per il proprio caro scomparso.

Nelle ultime due settimane la città ha registrato un notevole aumento di casi, sfondando quota 65 positivi attuali. L’incremento si è avuto, in particolare, per due focolai familiari. “Vi invito a non abbassare la guardia. In questi giorni stiamo assistendo ad alcuni eccessi. Nonostante le sanzioni e la chiusura di alcuni esercizi si persevera a non rispettare le norme di sicurezza.”, aveva scritto il sindaco, sottolineando di prestare attenzione al virus che continua a mutarsi e a rafforzarsi, mietendo, così, vittime inconsapevoli. Proprio a causa di questi “eccessi” sono stati intensificati controlli e sanzioni.