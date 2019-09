Salerno, il video della prof derisa in aula durante l’appello fa il giro del web

È da un po’ di giorni che i gruppi e le pagine sui social non fanno altro che creare e postare meme su un presunto Bassano. La frase che tutti citano nei post è “Bassano c’è?“. Qualcuno che non segue gli argomenti di tendenza si può chiedere chi sia questo tizio e perché sia diventato tanto famoso di punto in bianco.

Il tutto è cominciato con una professoressa che faceva l’appello normalmente in un’aula dell’Istituto Regina Margherita di Salerno. Ad un certo punto inizia a chiamare ripetutamente un certo Bassano: “Bassano c’è?”. Dopo queste particolari difficoltà, la professoressa non riesce a terminare l’appello perché viene derisa dagli studenti e contemporaneamente viene ripresa con uno smartphone.

Il video su Bassano che diventa virale dopo un anno

La cosa curiosa è che il video è stato registrato un anno fa, ma solo negli ultimi giorni è stato pubblicato sui social ed è diventato immediatamente virale, al punto da essere stato visto anche dagli uffici scolastici della scuola stessa. È stata avviata un’inchiesta e, successivamente, sono stati svolti incontri con i genitori degli studenti, con questi ultimi e i docenti, con il controllo della preside.

Quest’ultima ha negato però che il video sia stato diffuso sui canali social dai suoi studenti. I commenti sui social si dividono letteralmente in due: c’è chi dà la colpa agli studenti in quanto troppo indisciplinati, al punto da riprendere la propria professoressa mentre si trova in particolari difficoltà, e c’è chi invece afferma che sia “colpa” della professoressa, o meglio di chi le ha dato l’incarico nonostante non sappia tenere l’ordine nella classe.

Il fatto che non sia stato un alunno a condividere il filmato va in contraddizione con il fatto che lo studente che ha registrato il video era fisicamente presente a lezione. Su internet sono stati diffusi anche altri video, che mostrano la professoressa inerme di fronte al comportamento dei ragazzi. Ad esempio, ce n’è uno che mostra un ragazzo con un cappuccio che si avvicina alla cattedra come se fosse un dinosauro, e inizia a colpire quest’ultima con la testa, mentre la professoressa resta impassibile.