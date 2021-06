Era originario di Pompei (Napoli) Tommaso Pirozzi, il 33enne che la notte scorsa è stato investito sull’autostrada A2 subito dopo lo svincolo di San Mango in Piemonte, nel tratto stradale compreso tra gli svincoli di Fratte e Pontecagnano, in provincia di Salerno. Secondo quanto riscotruito fino ad adesso, il giovane sarebbe rimasto in panne con la sua auto, quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento è stato investito da un altro veicolo. Si pensa che il giovane stesse in qualche modo cercando di attraversare la carreggiata, forse per recarsi a chiedere aiuto, ma un mezzo lo ha centrato in pieno.

Immediatamente per lui sono scattati i soccorsi. Gli altri automobilisti che hanno assistito alla scena si sono fermati per prestare aiuto, ma per il giovane ormai non vi era più nulla da fare. Quando sono arrivati i sanitari del 118 Tommaso era già morto: erano infatti troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto. A quell’ora la visibilità era anche scarsa, per cui il conducente dell’altra vettura non avrebbe fatto in tempo ad evitare l’impatto con la vittima.

Disagi alla circolazione

Inevitabilmente sul tratto autostradale interessato dal sinistro si sono creati numerosi disagi per gli automobilisti. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas. Le forze dell’ordine hanno proceduto ad effettuare tutti i rilievi del caso e ad ascoltare i testimoni.

Il personale dell’Anas ha fatto il più in fretta possibile per poter rimettere in sicurezza la carreggiata, invitando gli automobilisti di uscire a Fratte e rientrare a Pontecagnano per chi doveva proseguire in direzione di Reggio Calabria ed evitare così il formarsi di lunghe code in autostrada.

La A2 è infatti l’autostrada denominata “del Mediterraneo” e collega appunto la città di Salerno a Reggio Calabria. Si tratta di una strada molto importante che congiunte le due importanti città del sud Italia. A Pompei adesso c’è tanto dolore per la tragica scomparsa di Tommaso, che era ben voluto da tutti. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti ai suoi famigliari.