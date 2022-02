Sarebbe morta da 15 giorni la 63enne trovata senza vita nella giornata di ieri a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, la donna, che viveva da sola in casa, sarebbe deceduta per cause naturali. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Assolutamente singolari le circostanze che hanno portato al macabro ritrovamento. Nel centrale corso Principe Amedeo si è resa necessaria la rimozione di una Fiat 127, questo perchè nella zona doveva essere fatti dei lavori per la realizzazione di un parco urbano.

I residenti avevano ricevuto l’avviso negli scorsi giorni, e quindi per quella data le auto dovevano essere rimosse da lì. Ma la 127 era ancora sul posto. La Polizia Locale ha avviato immediatamente gli accertamenti per vedere di chi fosse quella vettura, scoprendo che fosse intestata proprio alla 63enne trovata morta poco dopo. La Locale ha provato a contattare la donna, ma senza successo. A questo punto sono stati fatti intervenire i Vigili del Fuoco.

Drammatico ritrovamento

Quando i pompieri sono entrati in casa hanno trovato la donna riversa sul letto e ormai senza vita. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Come già detto la donna pare sia morta per cause naturali, non è dato sapere per il momento se sul corpo verrà effettuata una autopsia.

La salma della donna è stata trasferita presso l’obitorio al Civico Cimitero del Dolore. Il medico legale ha già eseguito i primi accertamenti di rito. Secondo quanto dichiarato dai vicini alla Polizia Locale la donna non si vedeva in giro da alcuni giorni e dalla finestra sul balcone al quarto piano si vedeva accesa la luce.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo fatto di cronaca avvenuto nel salernitano. Un fatto simile si è verificato sempre ieri a Roma, dove una donna di 80 anni è stata trovata senza vita in soggiorno, stesa sul divano. La signora era morta da circa tre mesi. A casa c’era il compagno 63enne. A fare la scoperta sono stati i carabinieri che cercavano la donna in quanto doveva testimoniare ad un processo.