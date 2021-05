Dramma assurdo a Palinuro, nota località del Cilento, in provincia di Salerno. Infatti, secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, una bambina di 5 anni di nazionalità tedesca è morta precipitando in mare da un dirupo. Un volo di decine di metri che non le ha lasciato scampo. La piccola era giunta in Italia negli scorsi giorni insieme alla sua famiglia per trascorrere un weekend di vacanza. Tutto sembrava procedere per il meglio, poi si è verificata la tragedia.

Mentre stava camminando, la piccola, per cause ancora tutte in corso di accertamento, è scivolata nel dirupo ed è caduta di sotto. Per lei purtroppo si sono rivelati inutili i soccorsi, giunti via mare con una motovedetta della Guardia Costiera. Gli inquirenti non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della bimba. Sul caso sono state aperte le relative indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Sotto shock i genitori della bimba.

Tragedia in vacanza

Quello che doveva essere un weekend di relax e spensieratezza si è trasformato in un incubo per questa famiglia. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note, questo anche per proteggere l’identità dei suoi cari, adesso distrutti dal dolore. La notizia ha destato sconcerto in tutta la zona di Palinuro e nell’intera Campania.

Adesso non è escluso che sul corpo della piccola venga effettuata un’autopsia. La vicenda in questione ricorda un altro fatto simile avvenuto il 9 agosto del 2019, quando un giovane francese di 27 anni perse la vita nel Golfo di Policastro in seguito ad una caduta. Il ragazzo cadde in una scarpata e venne ritrovato soltanto il 18 agosto.

Ogni anno sono molti gli escursionisti che perdono la vita in queste tragiche circostanze. Non si sa dove era diretta precisamente la famiglia, nè se volesse fare a piedi un percorso particolare. Questi saranno eventuali dettagli che saranno chiariti dalle autorità. Si attendono quindi ulteriori riscontri da parte di chi indaga.