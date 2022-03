Cava de’ Tirreni piange la scomparsa di Mimmo, volontario 60enne della Croce Rossa Italiana che, lo scorso weekend, è rimasto coinvolto in un terribile incidente.

L’uomo, sabato 12 marzo 2022, si trovava sul marciapiede con la figlia, il fidanzato di quest’ultima e un amico quando, ad un tratto, si è consumata la tragedia che si è rivelata fatale per lui, a distanza di ore.

L’accaduto

Mimmo si trovava in via Ugo Foscolo, strada che porta al cimitero, quando un Suv, guidato da una donna probabilmente accecata dal sole, perdendo il controllo del mezzo, ha centrato in pieno un’altra vettura che ha travolto i 4 pedoni. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi, con i feriti che sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo.

Sia il volontario che il giovane fidanzato di sua figlia erano stati ricoverati in prognosi riservata. Le condizioni di Mimmo sono apparse, sin da subito, molto gravi, avendo riportato un trauma cranico. Quando i sanitari hanno certificato la morte cerebrale, i familiari hanno acconsentito all’espianto degli organi. Il 60enne non ce l’ha fatta. Si è arreso dopo aver lottato per 2 giorni in ospedale.

Nel giro di breve tempo, la terribile notizia si è diffusa sui gruppi social della zona e in tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio che amici e conoscenti hanno voluto far giungere alla famiglia della vittima, devastata dalla prematura scomparsa. Anche il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, ha espresso le “Condoglianze sincere a nome di tutta la Croce Rossa Italiana”.

Il triste annuncio della scomparsa di Mimmo è stato dato proprio dalla Croce Rossa Italiana di Cava de’Tirreni, che ha pubblicato un video di ricordo del volontario sulla pagina social, scrivendo: “Mimmooo mimmooooooooò! Ti prendevamo in giro così. Perché quando tu uscivi, la sirena era d’obbligo. “Fammi fare un tiro”. E lanciavi la sigaretta a chiunque. Ci manchi. Come si fa? Ti vogliamo bene”.