A Laurino, in provincia di Salerno, è tornato l’incubo da Covid-19. Mentre tutta l’Italia in questo periodo si prepara ad abbandonare la maggior parte delle restrizioni anti pandemia, nella piccola cittadina campana il numero dei contagi in questi giorni è salito in maniera vertiginosa, tanto da indurre le autorità locali ad una nuova serrata. Da ieri Laurino si trova in lockdown. Questo vuol dire che resteranno aperti soltanto le attività ritenute necessarie, come ad esempio i supermercati. Barbieri, parrucchieri ed estetisti chiuderanno nuovamente, mentre bar, pub e ristoranti potranno servire i clienti solo con l’asporto.

L’ordinanza emessa dal sindaco Gregorio Romano sarà valido fino al prossimo 11 giugno, salvo ulteriori proroghe. Il primo cittadino ha spiegato che la situazione epidemiologica, nel comune da lui presieduto, è in costante evoluzione e ogni giorno, dall’analisi dei tamponi, emergono sempre nuovi contagiati. “Siamo in costante contatto con le Autorità Sanitarie per monitorare la situazione, è stata già fissata la data del 6 giugno, per effettuare i tamponi monoclonali ai bambini della scuola dell’infanzia e agli studenti dell’Istituto Superiore” – così ha riferito in una nota Romano.

Coprifuoco torna alle 22

Il ripristino della zona rossa porta il comune di Laurino a seguire le regole previste per questa fascia di rischio. Il coprifuoco viene spostato dalle 23:00 alle ore 22:00 e resta valido fino alle 5:00 del mattino. Resteranno anche chiusi parchi pubblici e ville in tutto il territorio comunale. Anche le principali piazze pubbliche resteranno interdette al pubblico, tranne che per il solo transito o per raggiungere le attività regolarmente aperte.

“Fortunatamente, al momento, nessun caso positivo mostra sintomi gravi. Questo è il momento di fare la massima attenzione, di rispettare rigorosamente le regole suggerite dalle Autorità (mascherina, distanziamento, ecc.), e di evitare assembramenti” – così ha detto il sindaco rivolgendosi alla popolazione.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli sulla situazione epidemiologica nel comune di Laurino. La situazione viene costantemente tenuta sotto controllo dalle autorità, che sono pronte a rivedere le regole qualora la situazione dovesse migliorare.