Un 90enne, invalido e vedovo, ha chiamato la Guardia di Finanza per chiedere aiuto, dopo che la sua casa, situata nel quartiere del Carmine di Salerno, si è completamente allagata a causa di una perdita d’acqua.

L’uomo si è visto perso e ha pensato di contattare il 117, spiegando di trovarsi in difficoltà ma la generosità delle Fiamme Gialle è andata ben oltre ogni aspettativa. Dopo essere stato tranquillizzato dagli operatori della sala operativa, è stata allertata una pattuglia di Baschi Verdi del Gruppo di Salerno, impegnata in un servizio di controllo del territorio che, prontament,e si è recata presso l’abitazione dell’anziano.

L’accaduto

Quando gli agenti della Guardia di Finanza sono arrivati a casa del 90enne, l’hanno trovata completamente allagata a causa di una perdita d’acqua dalla caldaia che l’uomo, a causa delle sue condizioni di salute, non era riuscito a tamponare per tempo. Dopo averlo aiutato ad asciugare il pavimento bagnato, i Baschi Verdi hanno chiamato un idraulico per assicurarsi che la perdita d’acqua della caldaia fosse riparata.

Ma non è finita qui. Successivamente gli stessi si sono allontanati dalla casa per acquistare alcuni generi alimentari e farmaci che sono stati donati all’anziano che ha avuto ancora compagnia.Una vicinanza, quella del buon cuore dei militari, che si è protratta per l’intera giornata. Nel pomeriggio, infatti, dopo che la pattuglia impegnata con la perdita idrica era andata via, è giunta sul posto un’altra vettura delle Fiamme Gialle che è passata a casa dell’uomo per controllare lo stato dell’abitazione e per dare un ulteriore compagnia al 90enne, che è stato ben lieto di accettare.

L’uomo li ha accolti euforico, contento di rivedere altri militari dell’Arma che, a quel punto, si sono intrattenuti per un’oretta nella sua abitazione, dove lo hanno ascoltato mentre raccontava le varie fasi della sua vita: dall’esperienza nell’Aeronautica Militare al suo matrimonio fino alla vedovanza. Al termine della visita, il novantenne ha ringraziato i militari e la Guardia Finanza con un forte abbraccio “virtuale”, con l’invito di ritornare per scambiare “due chiacchiere”.