Salerno, 15enne si toglie la vita sotto ad un treno: tre mesi fa il suicidio del fidanzato

Nel luglio scorso il fidanzato 22enne si era tolto la vita con un colpo di pistola, e da quel giorno la vita di Giorgia, una ragazzina di appena 15 anni, è cambiata per sempre. Si legge nelle foto pubblicate nel suo profilo social di Instagram il dolore che la giovane non è mai riuscita a superare, e quella malinconica tristezza che l’accompagnava ogni giorno.

Ogni mattina Giorgia Saja partiva da Pollica, in provincia di Salerno dove viveva, per recarsi a Vallo della Lucania, dove frequentava la seconda liceo scientifico. Venerdì scorso però, i genitori della 15enne non l’hanno vista fare più ritorno.

Ancora da definire le esatte dinamiche di quanto accaduto in quel pomeriggio: forse però, il gesto di Giorgia non è stato impulsivo ma pensato e ripensato nell’intera giornata. Sono molti i testimoni che affermano di aver visto la giovane durante la giornata aggirarsi in stazione, sotto ai tabelloni che segnano gli orari dei treni in transito, da sola.

Giorgia sapeva che alle 15.45 sarebbe passato un intercity che non si sarebbe fermato nella stazione di Agropoli, e che sarebbe sfrecciato velocemente verso sud: è stato in questo momento che, poco prima del suo arrivo, si è sdraiata sui binari venendo travolta tragicamente senza lasciare a nessuno la possibilità di aiutarla. Una morte tragica che nessuno è riuscito ad evitare.

La morte del fidanzato 22enne

Era il 20 luglio scorso quando un giovane 22enne, Antonio Lorenzo D’Amico, descritto come universitario modello, si è tolto la vita in un poligono di tiro ad Eboli. Un suicidio premeditato secondo gli investigatori, che ha portato il ragazzo a spararsi alla bocca in modo deciso, così come hanno testimoniato anche le videocamere di sorveglianza.

Quello di Antonio Lorenzo è stato un gesto inaspettato per molti, dalla famiglia alla fidanzata Giorgia, che da quel momento ha vissuto nel dolore e nella tristezza. “Non ti rivedrò mai più?” si legge in uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram: “Certo che mi rivedrai, gli addii non sono per sempre“.