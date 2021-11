Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Un fenomeno davvero spettacolare quello avvenuto nel brindisino e in Puglia, dove questa meteora è esplosa in cielo sul'Adriatico, illuminando a giorno il Salento. Non capitano spesso fenomeni del genere, anche se si ricorda la caduta di un corpo celeste del genere in Russia alcuni anni fa, che provocò diversi danni e feriti. Questa volta nessun danno e il fenomeno è davvero da ricordare.