Un’assurda tragedia si è verificata questa mattina ad Alessano, piccolo centro della provincia di Lecce, dove un’insegnante di 73 anni si è tolta la vita per cause che sono ancora tutte in fase di accertamento. La vittima avrebbe deciso di farla finita lanciandosi dal terrazzo di un’abitazione. La donna era una ex insegnante di scuola elementare, per questo era molto conosciuta in paese. L’abitazione da cui ha deciso di togliersi la vita era di proprietà dei suoi genitori e attualmente disabitata.

Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, giunti dalla vicina postazione di Gagliano del Capo, ma per la 73enne ormai non vi era più nulla da fare. Erano infatti troppo gravi i traumi e le ferite riportate durante la caduta, avvenuta da diversi metri d’altezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno provveduto a transennare l’area e ad eseguire i rilievi del caso.

Comunità sotto shock

Tutta la comunità di Alessano è sotto shock per quanto avvenuto. Il dramma ha colpito profondamente il piccolo paesino leccese, lì dove raramente la grande cronaca fa capolino. Al momento sono sconosciute le cause che hanno portato la signora ad effettuare il gesto. Su questo saranno le autorità a fare chiarezza.

La donna, da quanto si apprende dalle testimonianze, non soffriva di nessun problema apparente. Per motivi di privacy, ma anche vista la delicatezza della vicenda, le generalità della donna non sono state rese note, questo anche per proteggere i familiari. Sul posto il 118 ha fatto intervenire anche un’automedica.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su questo dramma che ha sconvolto il Salento. In questo delicato periodo segnato dalla pandemia i gesti estremi, sia di persone giovani che meno giovani, sono ormai all’ordine del giorno. Le autorità continuano a monitorare questa situazione.