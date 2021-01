Sale sul tetto della stalla per riparare un’infiltrazione d’acqua: cade e muore infilzato da un forcone

Una tragedia si è verificata nella serata del 22 gennaio a Veggiano, in provincia di Padova, dove un uomo di 62 anni, Lucio Fasolo, è deceduto dopo essere caduto dal tetto di una stalla. Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, l’uomo, intorno alle 20:45, si è accorto che nella stalla adiacente la sua abitazione vi era un’infiltrazione d’acqua, per cui ha deciso di salire per poter riparare il tutto. Il 62enne sarebbe salito su alcuni bancali che sarebbero stati accatastati in modo instabile. All’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduto di sotto. Purtroppo, parcheggiato sotto l’edificio c’era un trattore, a cui era agganciato un forcone.

La vittima è caduta proprio qui sopra ed è rimasta infilzata ai raggi dell’attrezzo. I famigliari hanno chiamato immediatamente i soccorsi, ma per l’uomo non vi era più nulla da fare, anche se i sanitari del Suem 118 sono arrivati sul posto in pochissimi minuti. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione, in quanto la morte è stata immediata. I raggi del forcone si sono infatti conficcati nel petto all’altezza del cuore. Sul luogo del fatto di cronaca sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Selvazzano Dentro.

Causa accidentale

I primi rilievi degli investigatori hanno stabilito che si è trattato di un incidente domestico, escludendo la responsabilità di altre persone nell’accaduto. Sul caso comunque sono ancora in corso i relativi accertamenti, e non è escluso che nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni possano conoscersi ulteriori dettagli su questo dramma. Un dramma, per l’appunto, che ha sconvolto la piccola comunità di Veggiano, dove la notizia dell’incidente si è sparsa in breve tempo.

Il luogo del fatto di cronaca si trova in via Pedagni. La notizia è stata riportata dai maggiori media locali e nazionali, come anche dall’agenzia Ansa. Al momento non sono noti altri particolari sull’accaduto, ma sicuramente a breve gli inquirenti avranno in mano ulteriori elementi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Ogni anno, purtroppo, sono molte le persone che rimangono vittime di incidenti domestici, anche piuttosto gravi.

Fasolo era conosciuto nella zona di Veggiano, per cui la sua scomparsa ha colto davvero tutti di sorpresa. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Padova ha già disposto l’affidamento della salma ai familiari per il funerale che si svolgerà nei prossimi giorni, anche se, è bene precisarlo, non è stata ancora comunicata una data precisa.