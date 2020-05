Sala attacca la Regione Lombardia sui test: prima inutili ora a pagamento

Cosa ne pensa l’autore

Giuseppe Folchini - Gli slalom a cui Gallera e Fontana sottopongono i lombardi hanno mandato in confusione anche il sindaco di Milano. I test prima non servono, poi servono ma solo se li paghi. Del resto, dopo aver buttato 21 milioni per l'ospedale in Fiera, la Regione deve risparmiare. Nel frattempo, la Procura apre un fascicolo per capire perché i test saranno eseguiti con i kit della DiaSorin, senza bando di gara.