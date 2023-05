Sabrina lancia un appello su Facebook per trovare il suo Alpino perduto: "Sono innamorata"

Sembra proprio l’inizio di una serie televisiva avvincente, ma questa volta è tutto reale. Nel gruppo Facebook “Adunata Alpini 2023 Udine nell’attesa…”, si sta svolgendo una commedia romantica dal titolo “La ricerca della penna nera“. La protagonista indiscussa è Sabrina Puggioni, una giovane friulana proveniente da Fagagna, che è stata travolta dalla passione per un misterioso uomo durante i quattro giorni di Adunata. Sabrina, ancora completamente innamorata, ha deciso di coinvolgere la vasta comunità di Facebook per cercare di ritrovare l’uomo dei suoi sogni.

Ha pubblicato un post con un breve identikit dell’uomo che l’ha affascinata, sperando che il potere del web potesse aiutarla a riunirli. Il suo nome è Francesco, un Alpino nato nel 1974 che vive a Milano e ha fatto campo base in piazza Oberdan durante l’Adunata.

Inizialmente, le informazioni erano scarse, ma c’era un dettaglio che avrebbe dovuto facilitare la ricerca: Francesco è il sosia di Staffelli, noto personaggio televisivo. L’appello di Sabrina ha ricevuto un’ampia partecipazione da parte degli utenti di Facebook. Commenti e condivisioni sono arrivati a frotte, dimostrando l’empatia e la solidarietà che possono scaturire in queste situazioni.

La storia di Sabrina ha affascinato molti utenti, che le hanno scritto messaggi di incoraggiamento come “Non mollare”. Determinata e desiderosa di far funzionare il destino a suo favore, Sabrina ha continuato a rispondere a ogni singola persona che ha cercato di darle una mano. L’attenzione sulla ricerca è aumentata e le richieste di aggiornamenti e consigli si sono moltiplicate. Dopo poche ore di incertezza, finalmente un utente riesce a individuare Francesco in una fotografia. Lì, sotto i nostri occhi, appare l’Alpino che ha rapito il cuore di Sabrina, ma purtroppo senza fornire il suo numero di telefono. Questo avrebbe sicuramente facilitato il contatto tra loro. Nonostante l’entusiasmo, un commento anonimo mette fine bruscamente alla felicità nascente: “Per conto di un amico, fa sapere che non vuole essere rintracciato“.

Ma l’innamorata friulana non si scoraggia e dichiara risolutamente: “Preferisco che me lo dica lui direttamente”. La storia potrebbe quindi avere una seconda stagione, l’anno prossimo, quando l’Adunata si terrà a Vicenza. Chissà se il vero Staffelli si presenterà per consegnare un Tapiro o se l’amore avrà il sopravvento, regalando un lieto fine a questa affascinante commedia romantica.