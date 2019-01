Ryanair: scena da film sul volo Francoforte-Bari. Atterraggio d’emergenza per squarcio all’ala

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Sono cose che possono capitare. Per fortuna non è successo niente a nessuno, perché le misure di sicurezza a bordo degli aerei sono molto sicure. Ora bisognerà cercare di capire il perché quel pezzo di ala sia venuto via, se per scarsa manutenzione, pura coincidenza o motivi a noi sconosciuti.