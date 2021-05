Rubato Gimbo, unica compagnia di un uomo solo e malato

La rete del recinto tagliata, segno chiaro che il cane è stato portato via nella notte. Un uomo, Valerio Turchi, che a causa della salute aveva venduto tutti i suoi animali tranne quel cane, Gimbo, è rimasto sconfortato. E’ successo nella notte tra il 21 e il 22 maggio a Selvatelle, nel comune di Terricciola (PI) in Alta Valdera.

Con un post su Facebook, Valerio Turchi ha raccontato quanto gli è successo e ha fatto capire che, forse, sa chi potrebbe essere stato a ideare e mettere in atto il furto: “Il cane ha il microchip, ho già una idea di chi possa essere stato“, che Turchi non esita a definirli “Bastardi senza cuore“, il post è stato corredato da una foto del cane e della rete tagliata del luogo in cui dormiva.

A catturare l’attenzione è stata proprio la foto dell’animale, un pastore maremmano tedesco di due anni, dal pelo bianco e morbido che fa risaltare gli occhi dolcissimi. Impossibile per molti visitatori della più famosa piazza del mondo non fermarsi a commentare e ad esprimere il dispiacere per quanto successo. In molti hanno cercato anche d’incoraggiare Valerio.

Gimbo era tutto ciò che rimaneva a Valerio dopo che a causa di una malattia degenerativa aveva dovuto staccarsi da tutti gli altri animali di cui si prendeva cura: galline, piccioni e conigli. Venduti tutti, tranne il suo cane che spera di riabbracciare presto.

Valerio Turchi, sempre via Social, ha affermato: “Denuncia fatta” alle forze dell’ordine per quanto accaduto nella sua proprietà. Nei mesi scorsi, in questa stessa zona, tra l’Alta Valdera e la Valdicecina, sono accaduti altri fatti simili, per questo aleggia il timore che ci sia “qualcuno che compie atti del genere con l’obiettivo di sfruttare in qualche maniera gli animali portati via ai proprietari” si legge in Il Tirreno on line che riporta la notizia.