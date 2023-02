Rubano nella piscina comunale e picchiano il gatto "mascotte" per divertimento

Ascolta questo articolo

Un grave fatto di violenza contro gli animali è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. È qui che alcuni ladri si sono intrufolati nella piscina comunale per mettere a segno un furto all’interno della struttura, e, non contenti dei danni provocati, hanno deciso di infierire su uno degli gatti presenti sul luogo.

Il fatto è avvenuto presso il Centro Nuoto Montecatini, dove il gatto è una delle due mascotte della piscina, ed è conosciuto ed amato da tutte le persone che frequentano la piscina comunale. Nella nottata del 22 febbraio, i ladri sono entrati all’interno della struttura, rubando diversi oggetti, tra i quali anche la piattaforma Wi-Fi.

Quando gli addetti della piscina sono arrivati giovedì mattina, si sono immediatamente accorti che qualcosa non andava, ed hanno compreso che era avvenuto un furto. Quando hanno trovato i due gatti, si sono resi conto che uno dei due animali era completamente terrorizzato, e non si faceva avvicinare dagli umani. Compreso che qualcosa di terribile fosse successo alla mascotte della piscina, hanno chiesto l’aiuto dei volontari affinché potessero portarlo presso una clinica veterinaria.

“Questa notte sono nuovamente entrati i ladri: hanno rubato tra le altre cose la piattaforma Wi/fi quindi fino al ripristino del tecnico la piscina comunale è senza linea telefonica e Internet“, hanno scritto gli addetti sulla pagina Facebook della struttura. “È stato maltrattato uno dei nostri 2 gatti “adottati” e si è fatto ricorso ai volontari per il trasporto con le necessarie attenzioni presso una clinica veterinaria perché non si faceva avvicinare ed era in condizioni preoccupanti“.

La veterinaria ha confermato i terribili sospetti, cioè che i ladri avessero colpito il povero animale per divertimento. Fortunatamente, il gatto non ha riportato alcuna zampa rotta, ma solo una grave contusione con ascesso, ed è stato in giornata dimesso e riportato in piscina. “Prendere a calci un gatto… degli eroi. Orgogliosi di vivere in una simile città“, conclude sarcasticamente il post dell’associazione.