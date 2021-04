Ruba un trattore per chiedere il riscatto: arrestato per estorsione

Ogni giorno si sente al telegiornale o si legge di casi di furti davvero particolari e singolari. La vicenda qui raccontata è davvero assurda. Un giovane decide di rubare un trattore e degli attrezzi del valore di 25 mila Euro chiedendo il riscatto al proprietario. Il fatto è accaduto a Furci. Vediamo come si sono svolti i fatti narrati e quale è la pena comminata per il giovane.

Un 28enne residente a San Salvo, le cui iniziali sono M.Z., da tempo sorvegliato speciale dalle forze dell’ordine, si è macchiato di un reato. Il giovane che è stato individuato e identificato dai Carabinieri della stazione di Furci e del Nord di Vasto deve ora rispondere di accusa di estorsione e di minacce aggravate.

Il 28enne è accusato del furto di un trattore e di attrezzi per 25 mila Euro per poi chiedere il riscatto direttamente al proprietario. I militari, in base a quanto raccontano, sono venuti a conoscenza del reato grazie all‘imprenditore agricolo che ha denunciato il furto e di altri mezzi agricoli per un ammontare di 25 mila Euro. L’uomo ha anche raccontato agli agenti che, durante le ricerche per capire chi avesse rubato il suo materiale, è venuto in contatto con un personaggio che già militava nella malavita locale.

Il 28enne gli ha detto che se avesse voluto indietro i suoi attrezzi e il trattore avrebbe dovuto sborsare del denaro, che nel gergo è noto come cavallo di ritorno. Nel momento che l’uomo si è rifiutato, il 28enne è passato poi alle minacce, tramite Whatsapp e gli sms, non solo nei suoi confronti, ma anche della famiglia.

I carabinieri, dal momento che sapevano di un incontro tra l’imprenditore agricolo e il 28enne, hanno deciso di tendergli una imboscata in modo da incastrarlo. Nel momento in cui stava per ricevere la somma di denaro, sono intervenuti i Carabinieri che lo hanno arrestato. Il 28enne è, al momento, nella casa lavoro di Vasto, per essere a disposizione dell’autorità giudiziaria.