Ruba tre auto, fa ribaltare una pattuglia dei carabinieri e travolge e uccide ciclista: arrestato

Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato questa mattina 1 ottobre in provincia di Treviso. Da quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, un 19enne ha seminato il panico in tre differenti località. Il giovane ha rubato in sequenza tre auto, in zone diverse appunto, ma ha causato purtroppo anche un incidente mortale investendo un ciclista 67enne. I soccorsi per l’uomo sono stati tempestivi, ma per lui non vi è stato nulla da fare.

Il 19enne è stato quindi inseguito dai carabinieri, che sono riusciti a bloccarlo evitando che facesse altri danni. Nel corso dell’inseguimento una pattuglia dei militari dell’Arma si è scontrata, ribaltandosi sulla strada. Paura tra la gente che ha visto sfrecciare le auto rubate dal 19enne nel giro di pochissimo tempo.

Piantonato in ospedale

La dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto. Tutto sarebbe comnciato a Fonte, dove il 19enne ha rubato una Honda Civic. Si è quindi messo al volante di quest’ultima, poi si è fermato e ha rubato un’altra auto, questa volta un’Audi e ha continuato la sua folle corsa verso San Zenone degli Ezzelini e Asolo.

Proprio con l’Audi il 19enne ha investito un anziano ciclista, travolgendolo e facendolo volare sull’asfalto. Per il malcapitato come già detto in apertura non vi è stato nulla da fare, in quanto i traumi riportati dalla caduta sono stati fatali. Per questo, probabilmente, il 19enne dovrà anche rispondere di omicidio stradale.

Con la terza vettura rubata, una Ford Ka, il giovane ha provocato il ribaltamento di una pattuglia dei carabinieri. Lo scontro con il ciclista è avvenuto a San Zenone degli Ezzelini. Il giovane ha alcuni piccoli precedenti penali per furti e danneggiamenti. Ora si trova piantonato in ospedale. Nelle prossime ore si conosceranno ulteriori dettagli su quanto avvenuto nel trevigiano.