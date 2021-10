Un terribile incidente stradale si è verificato ieri sera a Grigano Polesine, in provincia di Rovigo, dove tre giovani hanno perso la vita. L’auto sulla quale viaggiavano si è infatti schiantata contro un platano lungo la SP 27. Non è chiaro che cosa sia accaduto, e la dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine: non ce l’hanno fatta il conducente della vettura, neo diciotenne, e altri due ragazzi minorenni. A lanciare l’allarme, poco prima della mezzanotte, è stato un vigile del fuoco di passaggio che ha notato le luci di posizione dell’auto accese.

Immediatamente si è fermato per poter prestare i soccorsi necessari, ma quando i sanitari del Suem 118 sono arrivati per i tre non vi era già più nulla da fare. Inutili tutti i tentativi di rianimazione praticati dai medici. La vettura, una Ford Ka, stava procedendo da Rovigo in direzione di Grignano. Per poter estrarre i malcapitati dall’auto i pompieri hanno dovuto utilizzare cesoie, divaricatori e martinetti. Il tetto dell’auto è stato infatti tagliato dai Vigili del Fuoco.

Indagini in corso

Secondo quanto riferisce Fanpage i tre giovani deceduti sarebbero morti praticamente sul colpo. Il ragazzo rimasto ferito è stato stabilizzato e trasporto in codice rosso in ospedale a Rovigo, dove si trova attualmente ricoverato. Non rischierebbe la vita. Sul luogo del fatto di cronaca è intervenuta anche la Polizia di Stato.

Gli inquirenti hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso, questo appunto per chiarire la dinamica dei fatti. Per motivi di privacy, ma anche perchè nell’incidente sono coinvolti dei minori, le generalità delle vittime non sono state rese note. Dei tre ragazzi deceduti, uno era seduto sul sedile anteriore del passeggero e uno sul posteriore.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Grignano Polesine. La notizia del dramma si è spesa immediatamente in tutta la zona, destando sgomento nella cittadina veneta. Saranno gli investigatori comunque a chiarire le esatte cause del dramma.