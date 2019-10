Rovigo, Giulia Lazzari strangolata dal marito geloso

Giulia Lazzari, la giovane ragazza di 23 anni nata a Adria è morta nel primo pomeriggio di giovedì nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Secondo le accuse degli inquirenti, è stata strangolata dal marito Roberto Lo Coco, mentre il movente sarebbe la richiesta di separazione da parte di Giulia.

Roberto Lo Coco – di 28 anni – è un disoccupato con problemi di tossicodipendenza. Ad oggi si ritrova in carcere per aver ucciso la moglie Giulia Lazzari, madre della loro bimba di appena 4 anni. In seguito al suo omicidio, in cui lascia la moglie a terra senza vita, ha tentato di uccidersi impiccandosi con una corda, non riuscendo però nel suo intento.

Il passato di Roberto Lo Coco

Dai post e da alcuni messaggi WhatsApp che stanno circolando attorno a Roberto Lo Coco e Giulia Lazzari, si può capire che l’uomo era davvero ossessionato dalla sua compagna. Dietro alla loro separazione infatti ci sarebbe proprio la gelosia da parte sua, con una Giulia sempre più disperata per i suoi comportamenti.

Come riporta una loro conversazione su WhatsApp, il marito dettava le “regole” durante le loro uscite con sua madre: “Non truccarti, fatti brutta, non aggiustarti i capelli, non salutare nessun maschio. Se quando esci dal supermercato qualcuno dice arrivederci, tu fai finta di non sentire perché non puoi rispondere a un maschio. Vestiti con una felpa larga e un pantalone largo, così non si vedranno le forme del tuo corpo. Perché se ti fai bella ti guardano tutti. Invece così no e io mi risparmio 30 anni di galera fatti per omicidio“.

Nell’ultimo periodo, la coppia però non era più unita. Questo lo si può intuire da alcuni post di Roberto Lo Coco sul suo profilo Facebook, in cui si riteneva incredulo che sua moglie avesse smesso di amarlo in così poco tempo, meravigliandosi anche che Giulia preferisse confidarsi con gli estranei, escludendolo dalla sua vita, terminando in una maniera inquietante: ” Ok. L’hai voluto tu questo io no. Non avrei mai voluto separarmi da te”.