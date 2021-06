Una terribile tragedia si è verificata nella serata di ieri a Roma, precisamente davanti la stazione della metropolitana San Giovanni in piazzale Appio. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, un uomo iracheno del 1980 è stato ucciso a coltellate da un altro soggetto, attualmente ricercato dalla Polizia di Stato. Il delitto si è verificato intorno alle ore 22:00 davanti a decine di passanti. Diverse persone hanno sentito delle urla, poi hanno notato l’iracheno a terra in una pozza di sangue.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Sul luogo del fatto di cronaca sono giunti a sirene spiegate i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Per lui purtroppo sono state fatali le ferite riportate durante la colluttazione con il suo aggressore, che sarebbe riuscito a dileguarsi nonostante le numerose persone presenti. L’assassino ha colpito la vittima, che aveva quindi 41 anni, tra il petto e la gola.

Ascoltati i testimoni

Nel frattempo la Polizia ha proceduto ad ascoltare diversi testimoni che hanno assistito alla scena. Tutti loro raccontano di aver visto un uomo cadere a terra, e un altro fuggire per le vie della Capitale. Per questo le forze dell’ordine stanno passando al setaccio i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Inoltre, quando la vittima è stata trovata esanime, è stato anche difficile identificarla, in quanto con sè non aveva effetti personali. A tal proposito non si esclude che l’aggressore possa avergli rubati, tentando così di simulare una rapina finita male. Su questi particolari saranno le indagini a fare chiarezza.

Per tutta la notte, la Scientifica ha ispezionato le zone dentro e fuori la stazione di San Giovanni, con il supporto di polizia locale e carabinieri che hanno chiuso la strada. Sono state inoltre acquisite i filmati ripresi dalle telecamere della vicina stazione Re di Roma, da cui il fuggitivo potrebbe aver preso un treno della metro, allontanandosi dalla scena del crimine.