Si è ucciso nella sua cella del carcere di Frosinone F.B.C.K. l’uomo di 49 anni che nella giornata di sabato scorso ha ucciso per strada la sua ex fidanzata in via Greppi, in zona Portuense a Roma. Secondo quanto riferiscono i media nazionali, l’uomo è stato trovato impiccato nella sua cella dove si trovava recluso da due giorni, in quanto accusato di omicidio. La vittima del delitto è Badda Shantini, 40 anni e originaria dello Sri Lanka. La donna fu soccorsa immediatamente in strada da alcuni passanti, che riuscirono a bloccare anche l’uomo.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per la donna non vi fu nulla da fare. Il 49enne l’avrebbe colpita con almeno dieci coltellate all’altezza del petto, che le hanno provocato ferite profondissime e danneggiato il cuore. Al momento dell’agguato la donna si trovava in un supermercato insieme a una coppia di anziani che da anni assisteva a casa. Quando Badda è uscita, il 40enne l’ha aggredita non lasciandole alcuna possibilità di fuga.

Lei aveva voluto separarsi

Una ventina di giorni addietro, prima del dramma, la donna aveva deciso di interrompere la relazione con l’uomo. Insieme vivevano in un appartamento situato in zona Trullo, alla periferia ovest della Capitale. Nulla lasciava presagire ad un epilogo così drammatico. Sulla vicenda hanno indagato gli uomini del commissariato di Polizia di San Paolo.

Badda Shantini sabato è stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Camillo di Roma, ma qui è morta poco dopo il suo arrivo. Come già detto in apertura, le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate. L’ex fidanzato fu fermato sul posto e colto quindi in flagranza di reato.

Nelle prossime ore si potranno conoscere forse ulteriori dettagli su questo assurdo fatto di cronaca che si è verificato nella Capitale. Non sono noti i motivi che hanno portato l’uomo a togliersi la vita, ma anche su questo particolare ci saranno le relative indagini degli investigatori. Un dramma nel dramma che ha sconvolto tutta la Capitale.