Tragedia nelle scorse ore a Roma, dove un anziano di 78 anni è stato trovato senza vita in un’automobile al quartiere Garbatella. Secondo quanto si apprende l’uomo, un senza fissa dimora, viveva da diversi giorni nella vettura. A stroncarlo potrebbe essere stato un malore improvviso, anche se non si esclude che il freddo e le basse temperature di questi giorni possano in un certo senso aver influito sul peggioramento delle sue condizioni di salute.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il 78enne nella vettura privo di sensi. I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente, ma non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. Sul posto si sono portati anche gli agenti della Polizia di Stato e la Scientifica per poter eseguire i rilievi del caso. La salma del 78enne adesso è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Una persona conosciuta

Secondo quanto appreso da Fanpage.it l’anziano era conosciuto in zona. C’è chi afferma che forse si sarebbe potuto fare di più per lui, soprattutto in vista dell’arrivo dell’inverno. In questi giorni le temperature sono scese ancora di più nella Capitale, così come nel resto del Paese, senza contare il maltempo.

Queste condizioni meteo portano i senza tetto a trovare dei rifugi più o meno sicuri, ma spesso rimangono all’aperto sotto le intemperie del periodo. Tra l’altro in diverse zone d’Italia nottetempo le temperature si avvicinano allo zero. Queste condizioni rappresentano un inevitabile pericolo per i senza fissa dimora.

Ogni anno sono molte le persone che perdono la vita in questa maniera. Lo scorso anno nella stessa Capitale si sono contati tantissimi decessi di senzatetto a causa del freddo. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto alla Garbatella. Le autorità cittadine sono state informate del dramma avvenuto alla Garbatella.